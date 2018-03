Nach Irrlauf bei Olympia: Stadlober in Super-Form!

Es war das rot-weiß-rote Olympia-Drama! Teresa Stadlober verirrte sich am Weg zu Silber im 30 km Langlauf. Papa Alois flippte im ORF aus.

Im ersten Rennen nach Olympia zeigte die Salzburgerin, dass sie den Fauxpas gut weggesteckt hat.

Beim Langlauf-Weltcup in Lahti lief Stadlober über 10 km klassisch auf den sechsten Rang. Sie belegte damit zum elften Mal in diesem Winter einen Platz in den Top Ten. Der Sieg ging an die Finnin Krista Pärmäkoski, die sich vor Natalja Neprajewa (RUS/+20,9) und Marit Björgen (NOR/26,7) durchsetzte.

"Ich habe mich Olympia gut erholt"

"Ich bin sehr zufrieden, ich habe mich nach den Olympischen Spielen zu Hause gut erholt. Top Sechs ist bei einem Distanzrennen immer mein Ziel", sagte Stadlober im ORF-Interview.

Über ihr Missgeschick bei Olympia macht sie sich keine Gedanken mehr. "Das habe ich schon wieder vergessen, ich kann es nicht mehr ändern."

Olympia-Dramen





(Heute Sport)