Nach Todes-Drama: Miller will andere Kinder retten

Am 11. Juni stand die Welt für den Skistar Bode Miller still. Während einer Gartenparty ertrank seine erst 19 Monate alte Tochter Emeline in einer unbeaufsichtigten Minute im Swimmingpool.

Das Drama stellte das Leben des 40-Jährigen komplett auf den Kopf. Zehn Tage nach dem Verlust seiner "Emmy" richtete Miller nun via Instagram einen Dank für all die Nachrichten und Gebete an seine Fangemeinde. "Wir sind zutiefst berührt und gesegnet."

Bode Miller blickt nun in die Zukunft. Der 40-Jährige möchte anderen Eltern den Schmerz ersparen, den er selbst fühlen musste. Eine bereits gestartete Crowdfunding-Kampagne möchte der 40-Jährige nun spenden, um für mehr Kindersicherheit zu sorgen.

"Diese Gelder werden wir für lohnenswerte Zwecke im Zusammenhang mit Wassersicherheitserziehung spenden", so der 40-Jährige. Miller möchte damit die Erinnerung an seine "Emmy" aufrecht erhalten. "Um so viele Ertrinkungstode wie möglich zu verhindern."

