Nackt an der Bar! So wild feierte Kitz-Sieger Dreßen

Diesen Deutschen hatte niemand auf dem Favoriten-Zettel! Thomas Dreßen feierte ausgerechnet bei der Abfahrt in Kitzbühel seinen ersten Weltcupsieg und fing beim ersten deutschen Abfahrts-Erfolg in der Gamsstadt seit 39 Jahren Beat Feuz aus der Schweiz und ÖSV-Ass Hannes Reichelt ab. Auch beim Feiern zeigte der 24-Jährige eine Weltklasse-Leistung.

Oben ohne



Dreßen gab nach dem Abfahrts-Triumph in der Kitzbüheler Disco "The Londoner" Gas. Auch der Alkohol kam dabei nicht zu kurz. Dreßen zeigten den Fans gerne, wie ein Sieger aussieht – und feierte mit nacktem Oberkörper. Auch hinter der Bar stellte er seine Barkeeper-Fähigkeiten unter Beweis. Ein mögliches zweites Standbein für die Zeit nach der Karriere?

Party-Laune



"Ich bin schon eher ein Feiertyp", meint Dreßen. "Ich glaube das gehört auch dazu, denn wir opfern so viel über das ganze Jahr. Wenn wir uns so unserem Sport verpflichten, muss man auch feiern können, wenn man was gewinnt."

(heute.at)