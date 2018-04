NHL-Star! Lindsey Vonn turtelt mit neuem Freund

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hatte Lindsey Vonn vor der versammelten Presse noch offen den Wunsch geäußert, endlich den passenden Mann kennenzulernen. Diesen scheint sie nun gefunden zu haben.

Laut des Gossip-Blogs von Terez Owens ist die Ski-Queen neuerdings mit einem Hockey-Crack liiert. Dabei handle es sich um Superstar P.K. Subban. Der wuchtige Verteidiger der Nashville Predators kämpft mit seinem Team aktuell in den NHL-Play-offs um den Titel.

Im Vorjahr schrammte er im Finale gegen die Pittsburgh Penguins am Stanley Cup vorbei. Subban zieht bei den "Preds" an der Blauen Linie die Fäden. Sein Schuss im Powerplay ist ebenso gefürchtet, wie sein Körperspiel in der Defensive.

Privat scheint er es zärtlicher anzugehen. Noch ist zwischen der 33-Jährigen und dem um fünf Jahre jüngeren Subban nichts offiziell. Ein Instagram-Auftritt von Vonn beim Heimspiel der Predators befeuerte die Gerüchte jüngst.

Ein weiterer Hinweis: Bei den ESPY-Awards hatte Subban die Ski-Queen schon im letzten Sommer vor laufender Kamera als "heiß" bezeichnet.

