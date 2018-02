Neuer Kondom-Rekord bei den Olympischen Spielen

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wird es den Athleten an nichts fehlen. Das Olympia-Dorf ist bereit, jeder Sportler bekommt beim Einzug einen eigenen Korb mit Goodies. In diesem finden sich natürlich auch Kondome.

Über 111.000 Präservative werden in Südkorea an die Athleten ausgeteilt, so viele wie noch nie zuvor. Im Schnitt bekommt jeder Sportler 37,6 Kondome, für den Spaß abseits der Pisten und Sportstätten ist also gesorgt. In Vancouver 2010 und Sotschi 2014 waren es "nur" 100.000.

Präsident ist begeistert

IOC-Präsident Thomas Bach lobte die Veranstalter in höchsten Tönen: "Wir können jetzt schon sagen, dass dieses olympische Dorf eines der besten ist, wenn nicht das beste." Ob der Präsident auch einen Korb voller Kondome bekommen hat, ist nicht bekannt.

Allerdings erhalten auch Trainer, Physiotherapeuten und Journalisten die "Gummi-Ausrüstung" für die Olympischen Spiele.



(Heute Sport)