Neureuther: "Ryding ist für mich bester Skifahrer"

Felix Neureuther und Marcel Hirscher – auf der Piste sind sie Rivalen, privat aber durchaus befreundet. Deswegen zollt der Deutsche dem Österreicher durchaus Respekt: "Der Marcel ist einfach der Beste und steht verdient ganz oben." Aber wenn es um die Technik geht, ist Hirscher für Neureuther nicht die erste Wahl.

Ryding oder Hirscher



"Ich denke, dass Dave Ryding aktuell der beste Techniker ist", meint Neureuther auf ServusTV. Freilich, die sportlichen Erfolge sprechen eine deutliche Sprache. Da kann Hirscher mit 53 Weltcup-Siegen, sechs Gesamtweltcup-Erfolgen in Serie und vier WM-Goldmedaillen niemand das Wasser reichen. Ryding hat grundsätzlich einen anderen Zugang zum Alpinsport, was Neureuther beeindruckt: "Er lernte das Skifahren auf Matten. Seine Fähigkeiten sind außergewöhnlich."

Acht Stunden Schlaf



Der nächste Slalom-Show wartet auf die Fans am Sonntag am legendären Ganslernhang in Kitzbühel. Hirscher kann da die 54-Siege-Marke von Ski-Ikone Hermann Maier knacken. "Training, Training, Training", berichtet der Salzburger von seinen Vorbereitungen. "Und jede Nacht mindestens acht Stunden Schlaf." Hirscher brennt darauf, vor Heimpublikum den sechsten Slalom-Sieg in Serie einzufahren: "Kitzbühel ist für uns Österreicher sehr stressig. Aber ich freue mich riesig auf die Rennen."

(heute.at)