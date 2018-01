Neureuther droht Pariasek: "Vielleicht beerbe ich ihn"

Sie sind das Salz in der Suppe bei Übertragungen von Technik-Rennen der Ski-Herren: die Interviews zwischen ORF-Moderator Rainer Pariasek und Ski-Star Felix Neureuther. Der Deutsche "schenkt" seinem Gegenüber dabei immer wieder humorvoll ein, Pariasek wiederum lässt dabei auch so gut wie kein Fettnäpfchen aus.

Die Neckereien Neureuthers haben längst Kultcharakter. Jetzt setzte er in der "Ö3"-Radiosendung "Frühstück bei mir" erneut eine kleine Spitze gegen den ORF-Anchorman. "Irgendwie will ich aber schon dem Skisport treu bleiben", denkt der 33-Jährige, den aktuell ein Kreuzbandriss außer Gefecht setzt, laut über sein Karriereende nach. "In welcher Form wird man sehen. Vielleicht beerbe ich meinen Freund Rainer Pariasek beim ORF."

Worte, die den Angesprochenen wohl zusammenzucken ließen. Das weiß auch Neureuther, der ihn sofort beruhigte: "Nur ein kleiner Spaß!"

