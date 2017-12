Mayer starker Dritter 26. Dezember 2017 13:40; Akt: 26.12.2017 15:24 Print

Nur Hausherren in Bormio schneller als Österreicher

In Bormio steht am Donnerstag die letzte Herren-Abfahrt des Jahres am Programm. Im ersten Training lagen zwei Italiener vor zwei Österreichern.