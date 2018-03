Nur Svindal im Training schneller als Kriechmayr

Am Mittwoch steigt die letzte Abfahrt im Weltcup-Winter 2018/19! Im Training für das Speed-Spektakel in Aare hatte Aksel Lund Svindal (NOR) die Nase vorne.

32 Hundertstel lag der Super-Elch, der schon mit seinem Karriereende liebäugelt, vor ÖSV-Star Vincent Kriechmayr. Ebenfalls in Top-Form: Kitz- und Kvitfjell-Sieger Thomas Dreßen als Dritter.

Wie ging es den restlichen Österreichern? Hannes Reichelt fuhr auf den soliden siebenten Platz, Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer setzte sich auf Platz 12. Gleich dahinter landete Max Franz.

Romed Baumann erwischte es nicht so toll und holte Platz 20. Am Mittwoch geht's schon um 10:30 los auf der WM-Piste von 2019, wir tickern natürlich LIVE!

(Heute Sport)