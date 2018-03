Preisgeld-Rekord 19. März 2018 14:00; Akt: 19.03.2018 14:10 Print

Nur eine Frau verdient mehr als Marcel Hirscher

Marcel Hirscher hat in der abgelaufen Ski-Saison so gut wie alles gewonnen, aber nicht am meisten verdient. Mikaela Shiffrin knackte den Preisgeld-Rekord.