ORF-Mann Pariasek nennt HC Strache "Karl-Heinz"

ORF-Moderator Rainer Pariasek ist vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang bereits in Top-Form. Der Anchorman leistete sich innerhalb einer Woche wieder zwei schwere Patzer. Während sein Schnitzer in Kitzbühel nicht so hohe Wellen schlug, hat der ORF-Mann am Mittwoch wieder kräftig daneben gegriffen.

Umfrage Wer ist der nervigste Sport-Reporter? Rainer Pariasek

Oliver Polzer

Michael Roscher

Peter Hackmair

Armin Assinger

Alexandra Meissnitzer

Thomas Sykora

Ernst Hausleitner

Thomas König

Bei der Farewell-Party der Olympia-Athleten begrüßte Pariasek Vize-Kanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache als „Karl-Heinz Strache“. Der FPÖ-Politiker nahm es mit Humor und klatschte trotzdem.

Hier die Aktion im Video



Da war die Anmorderation in Kitzbühel nur eine Lappalie, da nannte Pariasek die Hahnenkammrennen nämlich „Hahnenberg“-Rennen.

Vielleicht hat sich der ORF-Moderator zu sehr den legendären Film "Vier Fäuste gegen Rio" angesehen. Da gibt es eine ähnliche Szene:

(Heute Sport)