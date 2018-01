Rekord-Publikum im TV dank der Hirscher-Show

Marcel Hirscher revanchierte sich bei Rivalen Henrik Kristoffersen für die "Niederlage" im Kitzbühel-Slalom. Am Dienstag strahlte beim prestigeträchtigen Nachtslalom wieder der Österreicher vom obersten Treppchen herab. Hirscher feierte in Schladming seinen neunten Saisonsieg, seinen 54. Sieg im Weltcup. Damit zog er mit Hermann Maier gleich, stellte den ÖSV-Herrenrekord also ein.

2,008 Millionen Zuschauer



Der Weltcup-Dominator bricht alle Top-Marken - auch indirekt. Seine Slalom-Show am Dienstag fesselte ein Rekordpublikum vor die TV-Geräte. Der ORF berichtet stolz von bis zu 2,008 Millionen Zuschauern im zweiten Durchgang. Mit durchschnittlich 1,783 Millionen bei 52 Prozent Marktanteil war der heurige Nachtslalom der beste aller Zeiten.

Seit der Olympia-Abfahrt 2006 mit 1,843 Millionen war der Schladming-Slalom das meistgesehene Ski-Event.

Mit 44,8 Prozent Tagesmarktanteil erreichte der ORF auch den Bestwert seit dem 22. Juni 2016 – damals mit dem EM-Spiel Island gegen Österreich.

Online-Rekord



Mit 371.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 629.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung) knackte das Online-Angebot des Senders einen Rekord. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen gestern bei 6,2 Mio. Minuten. "Der Live-Stream des 2. Durchgangs war mit einer Durchschnittsreichweite von 45.600 (bei 218.100 Bruttoviews) das stärkste ORF-Live-Stream-Angebot seit Start der Online-Bewegtbild-Messung durch die AGTT", schreibt der ORF in einer Aussendung.

