Olympiasiegerin Gasser schwimmt im "gelben" See

Anna Gasser hat eine lange und erfolgreiche Saison erlebt. Highlight: Big-Air-Gold bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.

Nach einem Urlaub auf Bali genießt die Snowboard-Queen aktuell daheim in Kärnten die Sonne. "Lieblingsplatz, um sich abzukühlen", schreibt Gasser auf Instagram. Dazu postete sie ein von Freund Clemens Millauer geknipstes Foto, das sie in einem See zeigt.

Bei näherer Betrachtung zu erkennen: Das Wasser hat einen leichten Gelbstich. Hintergrund: Die Blütenpollen von Fichten und anderen Pflanzen überzogen in den letzten Tagen das ganze Land.

Am Sonntag tritt die 26-Jährige wieder sportlich in Erscheinung – und zwar beim Wings for Life Run in Kärnten.

(red.)