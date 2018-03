Pachner erhält Diagnose nach Horror-Sturz

Es waren bange Momente für viele TV-Zuseher am Sonntag. Lukas Pachner kam am Sonntag im Semifinale des Snowboardcross-Teamweltcups in Veysonnaz (SUI) schwer zu Sturz.

Der 26-jährige Wiener verlor beim Sprung über zwei Bodenwellen die Kontrolle über sein Board und krache mit voller Wucht auf den Rücken. Pachner schrie laut auf vor Schmerzen, ehe er regungslos auf der Strecke liegen blieb. Sanitäter waren sofort zur Stelle. Nach langen, qualvollen Minuten konnte der Boardercrosser mit dem Akia abtransportiert werden. Pachner wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus von Sion gebracht.

Jetzt eine erste Diagnose: Pachner zog sich eine Hüftluxation und einen Bruch der rechten Hüftpfanne zu. Das ergab eine Untersuchung im Krankenhaus in Sion, wo die Hüfte unter Vollnarkose wieder eingerenkt wurde. Zur operativen Versorgung des Bruchs der Hüftpfanne wird der Pachner ins Inselspital nach Bern überstellt.

(Heute Sport)