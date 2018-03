Pleite in Bozen! Capitals vor dem Halbfinal-Aus

Der Meister steht vor dem Aus! Die Vienna Capitals mussten sich in Bozen mit 2:5 geschlagen geben, kassierten in der Best-of-Seven-Halbfinalserie die dritte Niederlage am Stück, liegen mit 1:3 zurück.

Dabei erwischten die Caps einen Katastrophenstart. Tomassoni (13.), Sointu (20.) und Angelidis nach 16 Sekunden im zweiten Drittel (21.) schossen die Südtiroler früh mit 3:0 in Front. Durch Tessier (30.) und Pollastrone (33.) kamen die Wiener Cracks zwar heran, doch Carlisle (40.) und Bernard mit einem Empty-Net-Goal fixierten den klaren 5:2-Sieg.

Damit ist die Devise der Capitals klar: Verlieren verboten. Nur drei Siege in Serie bringen die Cracks von Coach Serge Aubin noch ins Endspiel. Das fünfte Spiel der Serie steigt am Montag (17.30 Uhr) in Wien.

(wem)