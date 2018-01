Promi-Auflauf! "Arnie" feiert bei Weißwurstparty

Was wäre das Hahnenkamm-Wochenende ohne die legendären Side-Events. Bei der 27. Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going gaben sich einmal mehr die Stars und Sternchen ein Stelldichein. Allen voran Arnold Schwarzenegger.

Der "Terminator" persönlich ist wie in den letzten Jahren zum Ski-Spektakel in die Gamsstadt gereist, residiert beim Stanglwirt. "Arnie" hat auch seine Söhne sowie Freundin Heather Milligan mitgebracht, eröffnete in altbewährter Manier auch die 27. Weißwurstparty.

Wieder für die Weißwürste verantwortlich ist Star-Koch Alfons Schuhbeck. Schwarzenegger selbst gilt als großer Fan der weißen Köstlichkeit.

Ebenfalls in Going zu Gast: Stanglwirt-Stammgast Wladimir Kitschko, Niki Lauda, Andreas Gabalier oder Verona Pooth. An den Turntables brachte DJ Antoine die Menge zum Tanzen.

(wem)