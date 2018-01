Retro-Look! Hirscher holt sich sein Laura-Busserl ab

Der Hirscher-Clan ist beim Night-Race von Schladming im Retro-Look angereist. Freundin Laura Moisl jubelte mit ihrem Marcel mit, der wieder einmal der Konkurrenz davon fuhr.

Was ins Auge stach: Moisl teilt ihren Brillen-Geschmack mit Hirschers Vater Ferdinand. Beide wählten ausgefallene Modelle – Moisl griff zum Piloten-Rahmen, Ferdinand zur lässigen RayBan (unten zu sehen).

Hirscher schlug Kristoffersen in beiden Durchgängen und zog an Siegen mit der Legende Hermann Maier gleich. Zunächst eilte seine Laura aber nach unten in den Zielraum, um ihm sein verdientes Sieger-Busserl aufzudrücken.



Ferdinand Hirscher mit neuer Brille. Foto: Screenshot ORF eins





(Heute Sport)