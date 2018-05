Rückzieher! Vonn will doch nicht gegen Männer fahren

Jahrelang hatte Lindsey Vonn versucht, gegen Herren antreten zu dürfen. Doch nun kneift die US-Amerikanerin.

Eigentlich wollte der US-Verband am Mittwoch einen Antrag beim FIS-Kongress im griechischen Costa Navarino einbringen. So sollte der 33-Jährigen ein Start bei der Herren-Abfahrt in Lake Louise ermöglicht werden. In ihrem "Wohnzimmer" wollte die Speed-Queen den Herren-Weltcup aufmischen.

Zuerst der Stenmark-Rekord

Doch zum Kampf der Geschlechter kommt es erst gar nicht. Denn noch vor dem Kongress wurde bekannt, dass das Anliegen der 33-Jährigen nicht auf die Tagesordnung kommt. Wie US-Alpin-Direktor Jesse Hunt erklärte, will sich Vonn zuerst auf den Stenmark-Rekord konzentrieren.

Mit 86 Erfolgen hat der Schwede die meisten Weltcupsiege auf seinem Konto. Vonn hält bei 82, hat die Bestmarke als letztes großes Ziel im Blick. Dafür könnten auch Speed-Siege in Lake Louise helfen. Im kanadischen Skiort gewann die US-Amerikanerin bereits 18 Weltcuprennen.

(Heute Sport)