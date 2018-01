Wetterbericht für Kitzbühel 18. Januar 2018 18:32; Akt: 18.01.2018 19:02 Print

Schnee, Regen! 300 Mann kämpfen um Kitz-Rennen

Der Super-G in Kitzbühel wackelt! 20 bis 30 Zentimeter Schnee fallen in Kitzbühel in der Nacht auf Freitag. Das größte Problem wird der Nebel.