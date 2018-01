Schwarzenegger wieder im Anflug auf Kitzbühel

Achtung, der Terminator kommt! Ab 19. Jänner steigen in Kitzbühel wieder die legendären Skirennen auf der Streif – und Österreichs Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger wird laut übereinstimmenden Medienberichten "zu 99 Prozent" bei den 78. Hahnenkamm-Rennen dabei sein. Der 70-jährige Steirer beehrt den Weltcup-Ort damit zum fünften Mal in sechs Jahren.

Hollywood und Weißwurst



Bei früheren Besuchen ließ sich Schwarzenegger von seiner Gattin Heather Milligan oder seinem Sohn Patrick begleiten. Auch abseits des Zielraums genießt er die Atmosphäre, besonders in seinem Lieblingshotel Stanglwirt in Going, wo er bei der traditionellen Weißwurst-Party am Freitag vor der Abfahrt schon öfter die Begrüßungsworte gesprochen hat.

(heute.at)