Schweden nach Final-Krimi Eishockey-Weltmeister

Das schwedische Eishockey-Team hat seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Im WM-Finalkrimi von Kopenhagen setzten sich die Skandinavier gegen die Schweiz erst im Penaltyschießen durch.

Dabei lieferte die Schweiz einen packenden Final-Fight. Durch Tore von Niederreiter (17.) und Meier (24.) war der Underdog zwei Mal in Führung gegangen. Nyquist (18.) und Zibanejad (35.) glichen zwei Mal für das Drei-Kronen-Team aus.

Nach einer torlosen Verlängerung folgte die Entscheidung erst im Penaltyschießen. Und da behielten die Schweden die Nerven. Forsberg schoss die Skandinavier im Shootout zum elften WM-Gold.

Bronze für die USA

Im nordamerikanischen Duell holten sich die USA gegen Kanada mit einem 4:1-Erfolg die Bronzemedaille. Kreider hatte die USA in der 27. Minute in Front gebracht. Vlasic glich noch im zweiten Drittel aus (39.). Erst im Schlussdrittel folgte die Entscheidung. Bonino brachte die USA neuerlich in Front (54.), ehe Lee (58.) und Kreider (59.) mit Empty-Net-Goals alles klarmachten.

(wem)