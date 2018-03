Shiffrin rast mit Hirscher-Trick auf den Ski-Thron

Marcel Hirscher fixierte bereits letzte Woche in Kranjska Gora die siebte große Kristallkugel in Folge. Am Freitag zog Mikaela Shiffrin bei den Damen nach. Die 22-Jährige gewann mit Rang drei im Riesentorlauf von Ofterschwang zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Damit bilden der Salzburger und die US-Amerikaner bereits zum zweiten Mal in Folge das Kristall-Paar.

"Einfach nur sensationell. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, richtig schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", so die nun zweifache Gesamtweltcupsiegerin im ORF. "Die Saison war ein schwieriger Kampf für mich. Es war schwer zu wissen, wo ich den Fokus hinlegen soll. Dass ich die Kugel schon vor Aare klargemacht hab, ist einfach nur sensationell", jubelte die 22-Jährige.

Mit Hirscher-Trick an die Spitze

Shiffrin half dabei der Hirscher-Trick! Die Atomic-Markenkollegin orientiert sich am Dominator des Herren-Weltcups, studiert den siebenfachen Champion genau. "Mika schaut sich oft Hirschers Rennen an, Sie will etwas dazulernen", verriet Manager Kilian Albrecht der Krone.

In der laufenden Saison zeigte die US-Amerikanerin eine beeindruckende Dominanz, die man sonst nur von Hirscher gewohnt ist. Zehn Weltcupsiege sprechen eine beeindruckende Sprache, auch wenn der Letzte bereits zwei Monate zurückliegt. Trotzdem wird Shiffrin die Punktemarke aus dem Vorjahr (1.643) übertreffen. Dafür fehlen nur noch 70 Zähler. Und am Samstag kann auch Slalom-Kristall dazukommen.

(wem)