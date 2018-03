Ski-Ass Hirscher schickt erstes Foto aus Urlaub

Marcel Hirscher hat den Gesamtweltcup zum siebenten Mal in Serie gewonnen, einen Marathon von Medien-Terminen und Ehrungen hinter sich gebracht – und befindet sich jetzt im wohlverdienten Urlaub. Doch die Badehose wartet noch auf den ersten Einsatz in der Frühjahrs-Saison – denn der Salzburger ist aktuell in Kanada unterwegs.

Spaß im Pulverschnee



Konkret reist Hirscher mit dem Hubschrauber durch die Winterlandschaft. "Heli-Skiing", hat er seine Urlaubspläne schon vor dem Saisonfinale angekündigt. Gesagt, getan – und jetzt zeigt er seinen Fans auf Facebook, wie er im Tiefschnee unterwegs ist. Viele Worte macht er um seinen Urlaub nicht: "Tief graben", schreibt Hirscher zum Foto.

Badehose wartet



Doch "Heli-Skiing" ist nicht die einzige Urlaubs-Aktivität, die sich Hirscher vorgenommen hat. "Danach hoffe ich auf warmes Wetter und viel Sonne, damit ich meine Badehose bald auspacken kann", will er auch den Sommer genießen.

