Entscheidung fix! Hirscher verrät Plan für Ski-Zukunft

Marcel Hirscher fährt weiter! Österreichische Ski-Fans können aufatmen. Der Dominator hört auch als Papa nach sieben großen Kristallkugeln in Folge nicht auf.

"Ich bin motiviert, weiter Rennen zu fahren. Ich bin nicht bereit, aufzuhören."

Mit 29 Jahren hat der Ausnahme-Athlet noch nicht genug. Das gab Hirscher am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Fuschl am See offiziell bekannt.

"Ich habe viel nachbereitet, nachgedacht, vorbereitet. Es wird eine Saison mit Marcel sein, in welcher Form, kann ich nicht sagen."

Hirscher und seine frisch gebackene Ehefrau Laura werden noch vor dem Weltcup-Startschuss in Sölden Papa und Mama. Es ist für beide das erste Kind.

Das große Ziel ist neben der neuerlichen Verteidigung des Gesamtweltcups die WM im Februar in Are. Im Frühjahr geht es in Schweden um Edelmetall. Österreichs größte Medaillen-Hoffnung ist zum Glück noch dabei. Die Saison startet in Sölden mit dem Riesentorlauf am 28. Oktober.

Seine Karriere vergoldete er bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang endgültig. Der Salzburger fuhr in der Kombination und im Riesenslalom zum Olympiasieg. In Sotschi hatte er 2014 Silber im Slalom erobert.

Bei Weltmeisterschaften strahlte Hirscher sogar schon sechs Mal über Gold, drei Mal über Silber.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)