Ski-Star Vonn bekommt eigenen Super-Bowl-Clip

Der Super Bowl zieht jährlich die Massen an. Kein Einzelsport-Event fesselt weltweit mehr Zuschauer vor die TV-Geräte. Am Sonntag ist es wieder so weit. Die New England Patriots rund um Superstar Tom Brady wollen ein weiteres Mal zuschlagen. Die Philadelphia Eagles haben was dagegen.

Am Super Bowl fasziniert die Fans aber nicht nur das sportliche Geschehen auf dem Platz. Viele schalten hauptsächlich wegen der Halftimeshow und den legendären Werbe-Clips, für die Firmen Unsummen ausgeben müssen, zu.

Lindsey Vonn ist heuer in einem emotionalen Video Protagonistin. Die Ski-Queen macht als "best of the U.S." Stimmung für eine TV-Anstalt und deren Übertragungen der Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang.

Im Video sind sportliche Höhepunkte - große Triumphe, bittere Stürze - in spektakulären Bildern festgehalten. Musikalisch untermalt wird das Gezeigte durch die Klänge von Alicia Keys, die passend "This girl is on fire" dahinträllert.

Das macht Lust auf beides, den Super Bowl und Olympia. Wir können es kaum noch erwarten!





(Heute Sport)