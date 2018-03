Ski-Star Hirscher: "Weiß nicht, ob ich weiterfahre"

Marcel Hirscher Superstar. Mit seinem 57. Weltcup-Sieg, dem zwölften (!) in dieser Saison (hier geht es zum Rennbericht), fixierte der seit Freitag 29-Jährige seinen siebenten Gesamtweltcup-Triumph in Folge – und rang danach nach Worten.

"Das ist nicht zu packen. Es ist so schräg", jubelte Hirscher nach dem Kranjska-Gora-Slalom. "Wenn ich zurück an den Sommer denke, das war nicht ohne." Zur Erinnerung: Hirscher startete mit einem Knöchelbruch in die Vorbereitung. "Vom Karriereende zur besten Saison. Unfassbar."

Stenmark auf den Fersen

Hirscher sicherte sich "nebenbei" auch die Slalom-Wertung. Es ist die 17. (!) Kristallkugel in der Karriere des Doppel-Olympiasiegers. Nur Ingemar Stenmark (Swe) liegt noch vor ihm (19). "Ich verstehe selbst nicht, wie das alles geht", gestand Hirscher, der bei 1494 Punkten hält – um 289 mehr als Verfolger Henrik Kristoffersen.

Seinem Rivalen aus Norwegen, der in Kranjska Gora einmal mehr Rang zwei belegte, streut Hirscher Rosen. "Die Zukunft gehört Henrik. Es ist ganz schön mühsam mit ihm", grinst der Superstar.

Hirscher lässt seine Zukunft offen

Wie geht es weiter? "Ich freue mich darauf, heimzufahren und das genießen zu dürfen. Ich muss mir selber Gedanken machen, wohin die Reise geht. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch Weltcup fahre", lässt Hirscher aufhorchen.

Fix: Sein Start beim Weltcup-Finale in Aare (Sw, ab 12. März).

Hirscher jubelt über Gold

(red)