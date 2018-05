Hirschers Laura: "Erste Monate waren schlimm"

Für Ski-Superstar Marcel Hirscher und seine Freundin Laura Moisl (beide 29) brachte der Olympia-Winter nicht nur beruflich viel Freude.

Wie die im 5. Monat Schwangere vor kurzem auf Instagram verriet, erwartet das Powerpaar sein erstes Baby. "Definitiv noch vor Sölden“, also pünktlich vor dem Winter-Saisonstart Ende Oktober soll der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken.

"Ich hab es gleich zu Beginn bemerkt“, erzählt Moisl freudig von ihrem Wunschbaby. Obwohl "die ersten drei Monate ganz schlimm waren", schildert die werdende Mama ihre anfänglich arge Schwangerschaftsübelkeit. "Grad Südkorea war der reine Horror!"

Doch "mittlerweile ist es fast komplett vorbei, hab bis auf ständiges Klogehen keine Beschwerden", sagt Moisl erfrischend ehrlich. Die sportliche Schönheit trainiert auch in der Schwangerschaft fleißig Triathlon: Sie stemmt Gewichte, schwimmt und läuft "in Vorbereitung für den Ironman", an dem die Grafikdesignerin schon 2019 teilnehmen will. „So lange es mir beim Sport gut geht, bin ich happy“, schreibt Moisl, obwohl, "schön langsam kommt der Bauch".

Besorgten Fans, die fürchten, dass sich Moisl übernimmt, entgegnet sie: "Mein Körper gibt mir diesbezüglich eindeutige Zeichen und darauf höre ich."

The real adventure starts right now. Ein Beitrag geteilt von Laura Mäusl (@lauramaeusl) am Mai 14, 2018 um 8:00 PDT

(red.)