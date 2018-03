Speed-Rennen? Hirscher will keine langen Latten

Was plant Marcel Hirscher? Der Salzburger holte zum siebenten Mal in Serie den Gesamtweltcup-Sieg. Jetzt ist er urlaubsreif. Erste Station: Heli-Skiing in Kanada, dann will er die Badehose in wärmeren Regionen anziehen. Und danach? Zuletzt liebäugelte der ÖSV-Superstar mit Starts bei Speed-Rennen. Doch es dürfte bei einem Flirt bleiben.

Absage an Speed-Rennen



"Um in der Abfahrt und im Super-G Erfolg zu haben, braucht es eine Menge Zeit und Erfahrung – und die habe ich nicht", äußert sich Hirscher auf seinem Blog über Spekulationen zu seiner Zukunft im Speed-Bereich. "Mich an diese beiden Disziplinen, die eigentlich ja komplett andere Sportarten im Vergleich zu Slalom und Riesentorlauf sind, heran zu tasten, würde mit Sicherheit ein, zwei Jahre dauern, was mit sehr spärlichem Erfolg vorübergehen, und frühestens im darauf folgenden Jahr, oder später Früchte tragen würde."

Der Reiz bleibt



Allerdings würden ihn die langen Latten schon reizen. "Die Strecken kennen zu lernen, Kilometer auf den langen Skiern zu machen und sich mit dem Tempo anzufreunden klingt spannend, und reizt mich auch. Aber ich will mich dieser Aufgabe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr stellen. Es geht darum, Spaß am Skifahren zu haben und damit ist auch die Frage nach den bleibenden Herausforderungen beantwortet."

(heute.at)