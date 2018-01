Schörghofer startet ohne Renneinsatz bei Olympia

105 rot-weiß-rote Athleten reisen zu den Winterspielen nach Südkorea. 40 Frauen und 65 Männer kämpfen in Pyeongchang um Edelmetall. Kurios: Mit dabei ist auch Philipp Schörghofer. Dabei hat der Ski-Profi in diesem Winter noch kein einziges Weltcup-Rennen bestritten.

Das Comeback



Wo liegt das Problem? "Schörgi" laboriert seit Monaten an Knieproblemen. Er wird wohl auch in Garmisch kommendes Wochenende beim letzten Riesentorlauf vor Olympia zuschauen. Denn derzeit ist die Position des 35-Jährigen in der Weltrangliste dank des Verletzten-Status geschützt. Bestreitet er zwei Rennen, verliert er den Schutz und fällt weit zurück.

Dünne Personaldecke



Gleichzeitig gibt es im ÖSV-Kader mit Marcel Hirscher, Manuel Feller und Stefan Brennsteiner nur drei fitte Athleten, die im RTL-Weltcup unter den Top 30 liegen. Roland Leitinger fällt verletzt für die Spiele aus. Somit könnte Schörghofer als vierter Athlet an den Start gehen, ohne ein Weltcup-Rennen bestritten zu haben.

Chef-Trainer Andreas Puelacher verteidigt die Nominierung. "Philipp hat ein scharfes Training auf der Reiteralm gemacht, es geht im relativ gut. Ich habe Vertrauen in ihn, er hat schon einiges erreicht."

Olympia-Kader:

Damen (11): Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Cornelia Hütter, Bernadette Schild, Nicole Schmidhofer, Anna Veith, und fünf weitere Läuferinnen (Nominierung bis 28.1.).

Herren (11): Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Max Franz, Marcel Hirscher, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Philipp Schörghofer, Marco Schwarz und ein weiterer Läufer (Nominierung bis 28.1.).

