Süß! Vonn macht Spezial-Workout mit Hund Lucy

Lindsey Vonn bereitet sich schon fleißig auf den Endspurt im Ski-Weltcup vor. Mit Hund Lucy bestritt die US-Amerikanerin ein ganz spezielles Workout.

In Crans Montana steht das nächste Speed-Wochenende auf dem Programm. Im Super-G (am Samstag) will Vonn voll angreifen. Dafür arbeitet die 32-Jährige an ihrer Rumpfstärke. Auch Hündin Lucy schaute ihrem Frauchen gespannt zu.

Am Sonntag steht auch noch die Kombination auf der extrem anspruchsvollen Piste auf dem Programm. Vonns Teamkollegin Mikaela Shiffrin weiß: "Das wird keine Show, sondern ein Massaker!" Deshalb wird die Gesamt-Weltcup-Führende die Rennen in der Schweiz auch auslassen.

(Heute Sport)