Superstar Owetschkin mit erstem Stanley-Cup-Sieg

Das Wunder von Las Vegas endete in Spiel fünf des Stanley-Cup-Finales. Der Liga-Neueinsteiger verlor in Washington mit 3:4, die "Best of seven"-Serie mit 1:4. Damit stand fest: Die Capitals sind Stanley-Cup-Sieger 2018.

Es ist der erste NHL-Titel von Superstar Alexander Owetschkin, der in den Play-offs in Hochform spielte. Der Russe und sein Team dominieren seit Jahren im Grunddurchgang die Liga. Einzig in der Post-Season wollte es bisher nicht so recht klappen.

Bis jetzt. In einer spektakulären Finalserie setzten sich die Hauptstädter gegen das Sensations-Team durch. Vegas hatte sich entgegen aller Voraussagen souverän für die Play-offs qualifiziert und zog im ersten Jahr der Vereinsgeschichte sogleich in die letzte Runde ein.

Es ist vollbracht! Der beste Scorer dieses Jahrtausends und seine Crew haben sich ihren wohlverdienten ersten #StanleyCup geholt. Congrats @Capitals! pic.twitter.com/3yMLn9nJcX — Marc Schwarz (@Ma_Sch3) 8. Juni 2018

(Heute Sport)