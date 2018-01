Trauriges Ende! Legende Jagr nie wieder in der NHL

Einer der größten des Eishockey-Sports verlässt die größtmögliche Bühne, die NHL. Jaromir Jagr beendet seine Karriere in der besten Liga der Welt – sein Engagement bei den kanadischen Calgary Flames ist zu Ende. Die Flames platzierten den 45-Jährigen auf der Waiver-Liste.

Jagr – eine große Karriere



Wenig später wurde am Montagabend bekannt, dass der Tscheche zurück in seine Heimat wechseln wird. Er schließt sich seinem Stammklub HC Kladno an, spielt dann in der zweithöchsten tschechischen Spielklasse.

Der Tenor der Eishockey-Fans ist eindeutig: Jeder ist traurig über den Abschied der Legende. Jagr spielte für neun verschiedene NHL-Klubs, holte zwei Mal den Stanley-Cup – die begehrteste Trophäe seines Sports.

Da er sich mit Tschechien auch zum Olympiasieger und Weltmeister krönen konnte, gehört er zum erlesenen "Triple Crown Club". Nur wenige Spieler konnten die drei prestigeträchtigsten Titel im Eishockey gewinnen. In 1733 NHL-Spielen sammelte Jagr 1921 Scorerpunkte.

Spaßvogel vom Dienst



Jagr nimmt es mit Humor. Weiter oben im Artikel ist sein Instagram-Post zu sehen, den er kurz nach seinem Abschied bei den Flames veröffentlichte. Darauf zu sehen: Ein Telefonat mit seiner Freundin Veronica in Form eines Comics. Er fordert sie auf, die Koffer zu packen. Warum? "Venedig wird wunderschön!"

Anstatt mit dem kanadischen Klub um die begehrten Play-off-Plätze in der Western Conference der NHL zu kämpfen, macht es sich der Tscheche also bald im wohlverdienten Urlaub gemütlich.

Jagr stellt also auch in der Stunde des Rücktritts seinen Sinn für Humor unter Beweis. Der 45-Jährige fiel über die Jahre nicht nur mit seinen Toren auf, sondern nicht selten auch durch flotte Sprüche.

Merry Christmas, Veselé Vánoce Ein Beitrag geteilt von Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr) am Dez 25, 2017 um 11:00 PST

Halloween party!!! Ein Beitrag geteilt von Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr) am Okt 22, 2016 um 11:12 PDT

(Heute Sport)