Veith vor Heim-Comeback: "Motiviert bis in die Haare"

Österreich-Comeback für Anna Veith! Vor einem Jahr bestritt das Ski-Ass am Semmering das letzte Rennen auf einer rot-weiß-roten Piste. Dann folgte eine weitere Operation am kaputten rechten Knie und die harte Arbeit am Comeback. Am Freitag können sie die heimischen Fans beim Riesentorlauf in Lienz anfeuern – einem ihrer Lieblingshänge. Hier feierte sie 2011 ihren ersten Weltcup-Sieg. Jetzt ist sie bereit für eine glanzvolle Rückkehr, wie ihr Coach Meinhard Tatschl verrät.

Bereit für Härtetest



"Anna ist motiviert bis in die Haarspitzen", erklärt er der "Krone". Zuletzt gab es ein Training auf der Reiteralm. Dann der Befund: "Körperlich geht es ihr gut." Der Riesentorlauf ist für Veith noch immer ein Härtetest, wie sich schon beim Rennen in Courchevel zeigte. "Das war für das Knie extrem hart", lässt Veith wissen. "Aber es passt alles."

Gute Fortschritte



Coach Tatschl warnt die Fans allerdings vor zu großen Erwartungen. "Anna hat im Riesentorlauf vielleicht 10 bis 12 Trainingstage. Die Spezialistinnen über 30. Daher ist das noch als Projekt zu sehen." Nachsatz: "Sie macht gute Fortschritte. Die Quali für den zweiten Lauf sollte absolut möglich sein."

Brem bereit



Auch für Eva-Maria Brem ist das Rennen in Lienz nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch ein Österreich-Comeback. "Ich freue mich auf die Atmosphäre beim Heimrennen", meint sie. "Ich weiß, dass ich es kann. Aber was mir noch abgeht, ist, direkter zu fahren und mehr Risiko zu nehmen." Beide ÖSV-Asse sind sich einig: sie wollen zurück an die Weltspitze. "Denn Gewinnen macht viel mehr Spaß."

(heute.at)