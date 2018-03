Vonn hat klare Meinung über Hirscher als Abfahrer

Marcel Hirscher liebäugelte beim Weltcup-Finale in Aare mit vermehrten Starts in der Abfahrt und Super-G in der Zukunft. Macht er damit ernst? "Das ist reizvoll, aber für Erfolge braucht es eine Menge Zeit und Erfahrung. Ich will mich dieser Aufgabe nicht mehr stellen", meinte er erst auf seinem Blog, dann relativierte er es wieder: "Ganz ausschließen will ich es nicht. Ich will mich kommende Saison weiterentwickeln. In jeder Hinsicht."

Umfrage Kann Marcel Hirscher eine Weltcup-Abfahrt gewinnen? Ja, er ist der beste Skifahrer der Welt. 44 % 44 % Nein, die Abfahrt ist nicht sein Metier. 15 % 15 % Können schon, aber er wird es nicht tun – weil er in Technik-Rennen so stark ist. 36 % 36 % Ich weiß es nicht. 5 % 5 % Insgesamt 2135 Teilnehmer

Ein Fokus auf Super-G und Abfahrt würde bedeuten, dass das Level in Slalom und Riesentorlauf sinkt. "Das sind eigentlich komplett andere Sportarten", erklärte der Salzburger. "Sich an den Erfolg heranzutasten, würde mit Sicherheit ein, zwei Jahre dauern."

Aber: Könnte Hirscher auch in Speed-Rennen erfolgreich sein? Lindsey Vonn, die Siegerin von 48 Abfahrten und 23 Super-G, hat eine ganz klare Meinung dazu: "Marcel kann es schaffen. Er hat die Technik dazu. Er muss sich aber an die Geschwindigkeit gewöhnen."

(Heute Sport)