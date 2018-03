Vonn ist enttäuscht: "Es tut weh, weil ich alt bin"

Sofia Goggia schnappte sich mit drei Punkten Vorsprung die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Der Sieg von Lindsey Vonn in Aare reichte knapp nicht.

"Ich hatte einen guten Lauf, viel Risiko genommen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Der Druck war auf jeden Fall da. Klar tut es weh, weil ich bin alt. Ich habe verloren, aber trotzdem auch gewonnen. Ich weiß aber nicht ob, noch so viele Chancen kommen werden", erklärte Vonn nach ihrem 82. Weltcup-Sieg. Immerhin hat die Amerikanerin schon 20 Kugeln zu Hause.

Lindsey Vonn

Ein Rekord fehlt noch, die 86 Siege von Ingemar Stenmark sollen nächste Saison fallen: "Es geht näher und näher an den Rekord, ich kämpfe auf jeden Fall weiter drum."

Goggia hat "noch nie so gelitten"

"Ich habe es nicht realisiert bis jetzt. Ich wollte einfach nur herunterfahren, Augen zu und durch. Das Zittern war unfassbar, ich habe noch nie so gelitten im Ziel", war Sofia Goggia sprachlos nachdem die Kugel fixiert war.

Anna Veith war froh, dass die Abfahrtssaison vorbei ist: "Es war mit Nummer eins sehr schwierig, aber es war ganz okay mit der Sicht. Ich wusste, was auf mich zukommt. Die Schritte nach vorne in der Abfahrt werden immer größer, ich muss weiter Kilometer sammeln und im nächsten Jahr voll angreifen."

