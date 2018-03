ÖSV-Damen abgeschlagen 14. März 2018 12:36; Akt: 14.03.2018 13:26 Print

Vonn siegt in der Abfahrt, Goggia erzittert Kristall

Sofia Goggia hat sich die Kristallkugel in der Abfahrt geholt. Das Finale in Aare wurde zu einem absoluten Krimi, drei Punkte entschieden am Ende.