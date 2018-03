Vonn überrascht ihre Fans mit "Reizwäsche-Training"

Lindsey Vonn hat einen "letzten Traum", wie sie selbst sagt. Die 33-jährige US-Amerikanerin will noch den Rekord der Ski-Legende Ingemar Stenmark von 86 Weltcup-Siegen brechen. Aktuell hält die Speed-Queen bei 81 Erfolgen – und sie weiß, dass sie nur mit hartem Training Stenmark nahe rücken kann.

Umfrage Schafft Lindsey Vonn den Stenmark-Rekord? Ja

Nein

Und Vonn wäre nicht Vonn, wenn sie bei dieser Gelegenheit nicht auch gleich noch ein paar Trainingsbilder und -Videos liefern würde. So schwingt sie sich beim Klimmzügemachen in einer Trainingsleggings an die Stange, die mehr an heiße Dessous als eine schnödes Trainings-Outfit erinnert.

Und das ist mit Sicherheit nicht ihr letzter "Streich". Bei noch zwei ausstehenden Speed-Rennen in diesem Weltcup-Jahr wird sie auch in der nächsten Saison noch nach dem Stenmark-Rekord jagen. Eine Ende der Video-Reihe "Training mit Lindsey Vonn" ist somit noch länger nicht in Sicht...

(red.)