Vorteil! Hirscher-Coach setzt den Olympia-Slalom

Olympia-Gold fehlt Ski-Superstar Marcel Hirscher noch in seiner unglaublichen Sammlung. Das soll sich natürlich bei den Spielen in Pyeongchang ändern. Im RTL und im Slalom wird der Sieg wohl nur über den Salzburger gehen, in einem Bewerb könnte der 28-Jährige sogar einen entscheidenden Vorteil auf seiner Seite haben.

Wie der ÖSV am Samstag bekannt gab, wird nämlich Hirschers Coach Mike Pircher den ersten Slalom-Lauf bei den Olympischen Spielen setzen. Wenn der sechsfache Gesamt-Weltcupsieger sich also am 22. Februar (um 2:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit) aus dem Starthäuschen katapultiert, kann er sich sicher sein, dass keine Falle gelegt wird, um ihn zu stoppen.

Auch die Speed-Asse dürfen sich über einen kleinen Linien-Vorteil freuen. Hannes Trinkl wird die Tore in der Abfahrt (am 11. Februar um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit) ausstecken. Die genaue Streckenführung bei der Kombi-Abfahrt (am 13. Februar um 3:30 Uhr) wird ebenfalls von Trinkl vorgegeben.



(Heute Sport)