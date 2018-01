Werdenigg: Treffen mit Strache über Missbrauch

Als frischgebackener Sportminister äußerte sich Heinz-Christian Strache zuletzt im "Profil"-Interview zu den Missbrauchsvorwürfen rund um den Ski-Sport. "Ich habe großen Respekt vor ÖSV-Präsident Schröcksnadel. Er hat einen großartigen Verband auf die Beine gestellt, auf dessen Sportler und deren Leistungen wir alle stolz sein können", erklärte der Vizekanzler dabei.

Strache weiters: "Und zum Missbrauch muss ich sagen: Es gibt beim ÖSV keinen einzigen Vorfall, der ein Verfahren nach sich zieht. Frau Werdenigg erhebt schwere Vorwürfe, welche geklärt werden müssen. Ich würde sie gerne einladen und mit ihr sprechen."

"Würde die die Einladung gerne annehmen"

Und ebendieses Angebot nimmt Nicola Werdenigg, die mit ihren Schilderungen von Missbrauchsfällen den Stein ins Rollen brachte, jetzt an. "Für den Fall, dass dieser Wunsch weiter aufrecht ist, wollte ich Ihnen mitteilen, dass ich eine Einladung gerne annehmen würde", schreibt die 59-Jährige in einem offenen Brief an Strache.

Werdenigg hält weiters fest, dass "Sie im selben Interview anmerken, 'dass es im ÖSV keinen einzigen Vorfall gibt, der ein Verfahren nach sich zieht.'“ Im persönlichen Gespräch will sie dem Sportminister ihren Kenntnisstand dazu mitteilen. Weitere Gesprächsthemen: Die notwendigen Maßnahmen zur Prävention von Machtmissbrauch im Sport und das Projekt #WeTogether.

Offener Brief an Sportminister @HCStracheFP. Für den Fall, dass der Wunsch mich einzuladen weiter aufrecht ist, wollte ich Ihnen mitteilen, dass ich ihre Einladung annehmen würde. https://t.co/YIAmz6qeqU — Nicola Werdenigg (@NicolaWerdenigg) 25. Januar 2018

(red.)