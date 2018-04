Wie beim Billard! Black Wings feiern Traum-Tor

Spiel sechs ist eröffnet! Was war das für ein Tor???😯 Corey Locke bringt die Black Wings mit 1:0 in Front.🏒🥅#BWLRBS #ServusEishockey #ServusPlayoffs

Live im TV bei ServusTV und im Livestream in Full-HD 👊🏻 Alle weiteren Streaming-Dienste 🖥 ▶️ https://t.co/FeepLrP0tl pic.twitter.com/QuQeQuZBY6