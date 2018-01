Zehn ÖSV-Adler beim Tournee-Finale dabei

In Innsbruck waren es noch elf ÖSV-Adler, beim Tournee-Finale in Bischofshofen haben zehn rot-weiß-rote Skispringer den Sprung in den Hauptbewerb (Samstag, 17 Uhr, im Live-Ticker) geschafft.

Bester Österreicher war Stefan Kraft, der mit 134,0 Meter auf dem vierten Platz landete. "Ein ganz braver Sprung, vielleicht zu brav, aber passt für heute", strahlte der Salzburger im Auslauf. Daniel Huber sprang als 19. (127,5 Meter) ins Spitzenfeld.

Manuel Fettner (23.), Michael Hayböck (24.), Gregor Schlierenzauer (28.), Clemens Aigner (30.), Elias Tollinger (43.), Markus Schiffner (45.) und Clemens Leitner (48.) komplettieren das mannschaftlich starke ÖSV-Ergebnis.

Polen erneut stark

Den Qualifikationssieg holte sich der Pole Dawid Kubacki mit der Tageshöchstweite von 136,0 Meter vor Johann Andre Forfang (135,0 Meter) und dem Schweizer Routinier Simon Ammann (136,0 Meter).

Der überlegene Tournee-Gesamtführende Kamil Stoch landete auf dem fünften Platz. Der Pole hat die Chance, als erst zweiter Springer nach Sven Hannawald alle vier Tournee-Springen für sich zu entscheiden.

(wem)