"Belgrad brennt": Fliegt jetzt auch Kroatiens Vida?

Kroatien hofft auf die ganz große WM-Sensation! Gegen England winkt in Russland das Final-Ticket. Doch mit teaminternen Problemen machen sich die Kroaten selbst das Leben schwer. Ex-Austrianer Ognjen Vukojevic musste schon die Koffer packen. Dem Betreuer wurde ein Video zum Verhängnis. Das gleiche Schicksal droht nun auch Innenverteidiger Domagoj Vida. Von ihm ist nun ebenfalls ein "Ukraine-Video" aufgetaucht.

Provokation im Video



Der Clip wurde offenbar nach dem Sieg gegen Russland im Elfmeter-Schießen aufgenommen. Zu sehen ist Vida mit einer Bierflasche des offiziellen WM-Sponsors in der Hand. Er sagt unter anderem "Ehre für die Ukraine" und "Belgrad brennt" in die Kamera. Der Ukraine-Sager ist in Russland eine Provokation, da es seit Jahren eine militärische Auseinandersetzung mit der Ukraine gibt. "Belgrad brennt" ist vor dem Hintergrund der Rivalität mit Nachbarland Serbien und dem Jugoslawien-Konflikt vor zwanzig Jahren problematisch.

Wirtshaus-Stimmung



Neben Vida sitzt Betreuer Ivica Olic. Gemeinsam singen sie das im ehemaligen Jugoslawien populäre Lied "Das Wirtshaus ist mein Schicksal". Vida kündigt noch dazu an, sein Geld in einem Wirtshaus in Kiew auszugeben.

Harte Strafe



Der kroatische Verband musste erst kürzlich eine Geldstrafe von 13.000 Euro zahlen. Grund war das Video mit Ognjen Vukojevic, in dem er "Das ist ein Sieg für Dynamo und für die Ukraine" sagte. Die FIFA wertete das als unsportliches Verhalten. Das Strafmaß sollte ursprünglich höher ausfallen, wurde aber reduziert, weil der Verband Vukojevic von seinen Pflichten entbunden und sich schnell entschuldigt hatte.

