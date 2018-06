Vor 81.000 Zuschauern performte Popstar Robbie Williams am Donnerstagabend im Luschniki-Stadion in Moskau. Während er seinen Hit "Rock DJ" sang, zeigte er der Kamera plötzlich den Stinkefinger – und somit dem weltweit versammelten TV-Publikum.

Er will für seinen Auftritt keine Gage kassiert haben und sei trotzdem heftig kritisiert worden, dass er nach Russland reist. Ob sein Finger die Quittung für seine Kritiker ist? So oder so ist ihm die Aufmerksamkeit im Netz sicher.

"Ja, was für eine Legende", spottet eine Twitter-Userin. Sie kritisiert, dass Robbie Williams Geld annimmt, um in einem Land zu singen, das freie Meinungsäußerung verfolgt, diskriminierende Gesetze gegen Homossexuelle erlässt und politische Dissidenten ermordet. "Er sollte sich selbst den Mittelfinger zeigen", lautet ihr Fazit.

Yeah, what a legend. Taking money to sing in a country that persecutes free speech, implements discriminatory policies against LGBT+ people and murders political dissenters. He should flip the middle finger at himselfhttps://t.co/sXaXmEvJLV— Charlotte Gill (@C_C_Gill) June 14, 2018

Der deutsche Moderator Niels Ruf, selber für seinen aktiven Mittelfinger bekannt, reagiert prompt:

Willl man wissen, wo dieser Finger schon überall war? Will man nicht. #robbiewilliams pic.twitter.com/IBCkswJndp— Niels Ruf (@NielsRuf) June 14, 2018

Viele feiern Williams für seinen unkonventionellen Auftritt, bei dem er Teile des Songtextes anpasste und unter anderem sang, dass er "es gratis gemacht" hat:

Turned on FOX just in time to see Robbie Williams give the middle finger to be worldwide audience. God, I love the World Cup.— Luis Paez-Pumar (@lppny) June 14, 2018

"Gott, ich liebe die WM", freut sich ein Twitterer, als er nach dem Einschalten seines Fernsehers von Robbies Stinkefinger begrüsst wurde.

#WorldCupRussia2018 When someone asks you to put on something else on the television when the World Cup is on😂😂#RobbieWilliams pic.twitter.com/hRiyZ9IQUZ— Bayley White (@Bayley__White) June 14, 2018

"Take that, World" - "nimm das, Welt": So interpretierte jemand den Mittelfinger des ehemaligen Take-That-Mitglieds.

Legendäre Antwort an seine Kritiker, fand ein weiterer Twitter-User.

#RobbieWilliams with a message to his critics who said he sold his soul to Putin for this gig. Legendary response @robbiewilliams son!! #WordCup2018 pic.twitter.com/Y0AnUyhwMG— David Burton (@DavidBurton1971) June 14, 2018

