"Guardiola-Theorie"! Diese Nation wird Weltmeister

...England!

52 Jahre nach ihrem ersten und zugleich auch letzten Triumph bei einer WM sind laut der "Guardiola-Theorie" in Russland die "Three Lions" wieder an der Reihe.

Aber warum sollte der WM-Pokal in das "Mutterland des Fußballs" wandern? Der Grund dafür lautet Pep Guardiola. 2010 trainierte der Katalane den FC Barcelona – und Spanien wurde erstmals Weltmeister. Vier Jahre später verdiente sich der 47-Jährige sein Geld als Trainer von Bayern München – und bei der WM in Brasilien stemmten die Deutschen den Pokal in die Höhe. Jetzt leitet Guardiola das Training bei Manchester City – also sind nun die Engländer mit dem WM-Triumph dran.

Englands WM-Kader

Die Theorie geht aber sogar noch ein Stück weiter. Sowohl 2010 mit Barca als auch 2014 mit den Bayern wurde Guardiola im WM-Jahr Meister in der jeweiligen Liga – so wie in diesem Jahr mit Manchester City. Also ist alles klar mit dem WM-Titel der Engländer? Oder ist das alles doch nur ein komischer Zufall?

Fakt ist, dass die Engländer rund um Torjäger Harry Kane in Russland eine sehr vielversprechende Auslosung erwischt haben. Im Achtelfinale müssen sie am Dienstag Kolumbien aus dem Weg räumen, im Viertelfinale würden sie auf den Sieger der Partie zwischen der Schweiz und Schweden treffen. Zwei Partien, die sehr machbar wirken...

(Heute Sport)