"Historisch!" So feiert England seine Elfer-Helden

Erstmals seit 2006 steht England im WM-Viertelfinale. Doch nicht nur der Sieg gegen Kolumbien lässt das Mutterland des Fußballs jubeln, sondern auch die Art und Weise. Im Elferschießen setzten sich die "Three Lions" durch, damit wurde ein bereits traditionelles Trauma überwunden. Nach dem Sieg überschlägt sich die englische Presse mit Jubelmeldungen. Auch das Königshaus ist begeistert.

Presse euphorisch



"Jordan Pickford ist Englands Held. Das heldenhafte Elfmeterschießen ist die perfekte Antwort auf all den Spott. Pickford befördert England mit einer umwerfenden Parade gegen Carlos Bacca ins Viertelfinale", schreibt "The Mirror". In der "Sun" heißt es: "Unsere historischen Jungs! England gewinnt ein Elfmeterschießen - eine Schlagzeile, die ihr niemals geglaubt hättet zu lesen. Eric Dier verwandelt den siegbringenden Elfmeter und besorgt den Viertelfinal-Kracher gegen Schweden."

Royaler Jubel



Sogar aus dem Königshaus kommt eine Jubelmeldung, und zwar von Prinz William. Er schreibt auf Twitter: "Ich könnte nicht stolzer sein auf das englische Team - ein Sieg im Elfmeterschießen! Ihr habt Euch den Platz unter den letzten Acht der WM verdient und Ihr sollt wissen, dass das ganze Land am Samstag hinter Euch steht."

I couldn’t be prouder of @england - a victory in a penalty shootout! You have well and truly earned your place in the final eight of the #worldcup and you should know the whole country is right behind you for Saturday! Come on England! W