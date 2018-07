"Knutsch-Präsidentin" aus Kroatien stiehlt allen Show

Verlieren will bekanntlich gelernt sein. Wie man dabei auch noch die Herzen von Millionen Menschen vor den TV-Geräten erobert, zeigte Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic beim WM-Finale eindrucksvoll vor.

Mit 2:4 mussten sich ihre Kroaten Frankreich geschlagen geben. Wer jetzt glaubt, dass Grabar-Kitarovic bittere Tränen vergoß, irrt aber gewaltig. Die 50-Jährige verströmte trotz der bitteren Pleite beste Laune und ließ sich auch vom strömenden Regen ihre Stimmung nicht verderben.

Stattdessen strahlte sie bis über beide Ohren – und knutschte alles und jeden ab, was ihr über den Weg lief.

Egal ob Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die umstrittenen Schiedsrichter, die kroatischen Spieler oder die französischen Weltmeister – alle bekamen wenigstens eine Umarmung, die meisten wurden sogar mit einem dicken Schmatzer beschenkt.

Frech: Selbst den WM-Pokal küsste sie, noch bevor ihn die Franzosen in den Händen halten konnten.

Aber wer ist die "Küsser-Königin" aus dem WM-Finale eigentlich?

Grabar-Kitarovic kam als Tochter eines Metzgers in der Hafenstadt Rijeka zur Welt, mit 17 Jahren ging sie als Austauschschülerin in die USA, nach einem Englisch- und Spanisch-Studium in Zagreb verschlug es sie später an Diplomatische Akademie in Wien. Seit 2015 ist die konservative Politikerin als Kroatiens Präsidentin im Amt, ihr größter Schatz sind Tochter Katarina (17) und Sohn Luka (15).

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)