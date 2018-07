"Moment der Wahrheit!" England träumt vom Titel

Mega-Euphorie in England! Obwohl die "Three Lions" seit zwölf Jahren kein K.o.-Spiel gewonnen haben, ist auf der Insel das WM-Endspiel das Ziel.

Mit Kolumbien wartet um 20 Uhr im Achtelfinale der erste Brocken. "Jetzt kommt der Moment der Wahrheit", sagt Stürmer Harry Kane, der mit fünf Toren die Schützenliste anführt. "Uns ist egal, was in der Vergangenheit war", ergänzt Kollege Dele Alli.

Während bei England alle fit sind, bangt Kolumbien um James Rodriguez. Der Topstar laboriert an einem Bluterguss, trainierte seit Freitag nicht mehr. "Ein Wunder muss her", heißt es in Südamerika.

