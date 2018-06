"Schwarzer Samstag!" Aus für Messi und Ronaldo

Es hätte so schön sein können. Argentinien gegen Portugal, Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo. Ein Duell, das Fußballfans weltweit in seinen Bann zieht. Ein Duell, das auch ein WM-Endspiel sein hätte können, in Russland bereits im Viertelfinale gestiegen wäre.

Doch dazu kommt es nicht. Denn nach Messi mit Argentinien scheiterte auch Cristiano Ronaldo am "Schwarzen Samstag" der Fußballstars. Im Viertelfinale stehen nun Frankreich und Uruguay. Die WM geht auch ohne die zwei größten Spieler der Gegenwart weiter.

Aus für Messi, Aus für Ronaldo

Am Samstag hatte es zuerst Messi erwischt. In einem packenden Achtelfinal-Duell rang Frankreich die Argentinier mit 4:3 nieder. Messi selbst konnte einmal mehr im Dress der "Albiceleste" nicht überzeugen. Jetzt steht sogar sein Team-Rücktritt im Raum.

Der scheint auch bei Cristiano Ronaldo möglich zu sein. Der Europameister von 2016 scheiterte mit seinen Portugiesen am Samstagabend an Uruguay mit 1:2. Stürmer Edinson Cavani servierte die portugiesische "Selecao" im Alleingang ab. Damit gilt für Ronaldo wie für Messi: Beide werden keinen WM-Titel in ihrer Karriere holen.

Die Fußballshow geht weiter

Doch es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Weiter Zauberkünstler mit dem runden Ball jagen den WM-Titel. Schon am Samstag greifen die Spanier mit Andres Iniesta, Isco und Diego Costa gegen Gastgeber Russland an. Gefolgt von Luka Modric und seinen Kroaten, die auf das "dänische Dynamit" rund um Christian Eriksen treffen.

Am Montag hoffen die Fans auf eine echte Fußball-Show von Brasilien mit Superstar Neymar gegen Mexiko. Und von den torhungrigen Belgiern gegen Japan. "Hurricane" Harry Kame greift mit England dann am Dienstag gegen Kolumbien nach dem Viertelfinale.

