Ex-Kollege: "Wenn dich Ronaldo einlädt, sag nein!"

Hühnerfleisch, Salat, Wasser. So kann es schon mal aussehen, wenn man mit Cristiano Ronaldo am Tisch sitzt. "Wir haben angefangen zu essen, und ich dachte, das große Fleisch kommt noch. Aber es kam nichts", erzählte Patrice Evra, Ronaldos ehemaliger Teamkollege bei Manchester United, dem TV-Sender ITV. "Ich kann nur jedem den Tipp geben: Lädt dich Cristiano Ronaldo zum Abendessen in sein Haus ein, sag einfach nein."

Umfrage Welcher WM-Favorit fliegt zuerst raus? Deutschland

Brasilien

Argentinien

Frankreich

Spanien

Portugal

Jemand anderer

"Ich sollte nach dem Training vorbeischauen", erinnerhalbe sich der 37-jährige frühere französische Internationale, der an jenem Abend aus dem Staunen offensichtlich nicht mehr herauskam. Denn als Ronaldo das wenig üppige Mahl beendet hatte, stand er auf und nahm sich einen Ball.

"Kann ich nicht mal zu Ende essen?", habe er Ronaldo gefragt. Nein, der Portugiese wollte eine Runde spielen. Danach habe er noch schwimmen wollen. "Er ist eine Maschine. Er will nicht aufhören zu trainieren", meinte Evra über den 33-Jährigen.

(Heute Sport)