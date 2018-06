"Zauber-Schlenzer" von Coutinho ins Kreuzeck

Philippe Coutinho ist in Bestform. Der Flügelstürmer der Brasilianer, seit wenigen Tagen 26 Jahre jung, erzielte bereits bei der WM-Generalprobe gegen Österreich ein feines Tor zum 3:0.

Der Barcelona-Kicker kann es aber auch im Ernstfall. Das stellte er in Rostow beim ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz unter Beweis. Und wie.

Coutinho, mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro "ausgestattet", kam 22 Meter vor dem Strafraum an den Ball, blickte auf – und schlenzte den Ball mit viel Effet via Innenstange ins rechte Kreuzeck. Schweiz-Goalie Yann Sommer war chancenlos.

Coutinho steigt damit ins Rennen um den schönsten WM-Treffer ein.



